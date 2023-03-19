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Постер фильма После работы
7.1
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7.1

После работы

, 2023
After Work
Финляндия, Италия, Норвегия, Швеция / документальный / 18+
Постер фильма После работы
7.1

В ролях

Ноам Хомский
Ноам Хомский
Philosopher
Илон Маск
Self
Yoo Deug Young
Manifacturer
Elisabeth Anderson
Philosopher and Professor at University of Michigan
Meqss Al Kout
Scriptwriter
Pa Sinyan
Gallup Managing Partner
Josh Davis
CEO, The Centre for Work Ethic Development
Astrid Moss
Amazon Delivery Driver
Armando Pizzoni
Owner of the Garden Valsanzibio
Yoo Ga Yeon
Teacher
Режиссер Эрик Гандини
Композитор Christoffer Berg, Йохан Сёдерберг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия / Италия / Норвегия / Швеция
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2023
Премьера в мире 19 марта 2023
Дата выхода
8 сентября 2023 Тайвань
14 апреля 2024 Хорватия
Сборы в мире $75 452
Производство Fasad Production, Film i Väst, GEO Television
Другие названия
After Work, AI時代, Pärast tööd, Świat po pracy, Työn jälkeen, Пасля працы, After Work - The End of Labor, AI时代, Après le travail, 后工作时代

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 8 августа 2023

Отзывы о фильме

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