После работы, 2023

В ролях
Yoo Deug Young
Manifacturer
Elisabeth Anderson
Philosopher and Professor at University of Michigan
Meqss Al Kout
Scriptwriter
Pa Sinyan
Gallup Managing Partner
Josh Davis
CEO, The Centre for Work Ethic Development
Astrid Moss
Amazon Delivery Driver
Armando Pizzoni
Owner of the Garden Valsanzibio
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Эрик Гандини
Композитор
Christoffer Berg, Йохан Сёдерберг
Детали фильма
Страна
Финляндия / Италия / Норвегия / Швеция
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2023
Премьера в мире
19 марта 2023
Дата выхода
|8 сентября 2023
|Тайвань
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|14 апреля 2024
|Хорватия
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Сборы в мире
$75 452
Производство
Fasad Production, Film i Väst, GEO Television
Другие названия
After Work, AI時代, Pärast tööd, Świat po pracy, Työn jälkeen, Пасля працы, After Work - The End of Labor, AI时代, Après le travail, 后工作时代