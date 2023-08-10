3alzero, 2023

Хамза — низкооплачиваемый родитель-одиночка, готовый на все, чтобы поддержать своего единственного ребенка, мать которого умерла. Решимость нашего героя подвергается испытанию, когда он узнает, что его сын страдает неизлечимым заболеванием и единственным шансом на выживание является чрезвычайно дорогостоящая операция. Сможет ли Хамза, будучи солистом заурядной группы «Махраганат», достать деньги и спасти сына? И как далеко он готов зайти? История борьбы, упорства и любви разворачивается по мере того, как он проходит через жизненные повороты. Эта история — пример обычного египтянина, стремящегося выжить в условиях повседневной жизни. Фильм передает суровые испытания египетской жизни, но при этом переплетает их с легкими комедийными ситуациями, доступными для массового зрителя.