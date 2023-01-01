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Человек-паук: Лотос Человек-паук: Лотос
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Spider-Man: Lotus

Человек-паук: Лотос, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Gavin J. Konop
В ролях
Warden Wayne
Sean Thomas Reid
Moriah Brooklyn
Tuyen Powell
Maxwell Fox-Andrews
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек-паук: Лотос 6 постеров
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