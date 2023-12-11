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Охота на царя

, 2025
Россия / исторический, детектив / 18+

О фильме

В 1880 году ежегодная летняя ярмарка в Нижнем Новгороде притягивает со всех концов Российской Империи разный люд: купцов, торговцев, зевак и всякий сброд. Талантливому сыщику Алексею Лыкову придется попотеть, чтобы держать их всех в узде. Со дня на день с неофициальным визитом должен приехать сам государь-император Александр II, а всю ярмарку заполонили похабные карикатуры на Александра с явным намеком на его любовное увлечение молодой княжной Долгоруковой. Поиски виновных приводят Лыкова на подпольную типографию террористов-революционеров, которые собираются устроить покушение на царя.

В ролях

Илья Коробко
Илья Коробко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 декабря 2023

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