Охота на царя, 2025

Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В 1880 году ежегодная летняя ярмарка в Нижнем Новгороде притягивает со всех концов Российской Империи разный люд: купцов, торговцев, зевак и всякий сброд. Талантливому сыщику Алексею Лыкову придется попотеть, чтобы держать их всех в узде. Со дня на день с неофициальным визитом должен приехать сам государь-император Александр II, а всю ярмарку заполонили похабные карикатуры на Александра с явным намеком на его любовное увлечение молодой княжной Долгоруковой. Поиски виновных приводят Лыкова на подпольную типографию террористов-революционеров, которые собираются устроить покушение на царя.