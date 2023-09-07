В прокат выходит криминальная драма «Гнев материнский» с Хилари Суэнк в главной роли

Сегодня в российский прокат официально вышла напряженная криминальная драма «Гнев материнский», ведущие роли в которой исполнили двукратная обладательница «Оскара» Хилари Суэнк («Малышка на миллион», «Парни не плачут») и звезда сериала «Дом Дракона» Оливия Кук. В оригинале фильм называется The Good Mother, то есть «Хорошая мать».

Картина повествует о талантливой журналистке Мариссе Беннингс (Суэнк), которая проживает в штате Нью-Йорк. Действие начинается с того, что отчужденного сына Мариссы по имени Майкл (Хоппер Пенн) убивают. Поскольку молодой человек был вовлечен в криминальные дела, связанные с наркотиками, убитая горем женщина не без оснований подозревает, что смерть ее проблемного сына имела четкую подоплеку.

Вместе с беременной девушкой Майкла по имени Пейдж (Кук) главная героиня начинает расследовать убийство сына, погружаясь в жестокий криминальный мир. Постепенно распутывая клубок темных тайн, Марисса и Пейдж с ужасом обнаруживают, что смерть Майкла — лишь верхушка айсберга в темном море их города.

В основной актерский состав также вошли Джек Рейнор, Карен Элдридж, Дилон и Норм Льюис. Режиссером выступил Майлз Джорис-Пейрафит.