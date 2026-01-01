Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Норм Льюис
Norm Lewis
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Персоны
Норм Льюис
Норм Льюис
Norm Lewis
Дата рождения
2 июня 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Таллахасси, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.5
Поза
(2018)
7.7
Юная
(2015)
7.6
Все к лучшему
(2016)
Фильмография Норм Льюис
6.9
Рой
драма, комедия, триллер
2023, США
5.4
Гнев материнский
The Good Mother
триллер
2023, США
Смотреть трейлер
7.3
Женщины Движения
драма
2022, США
6.5
Пятеро одной крови
Da 5 Bloods
драма, военный
2020, США
Рецензия
8.5
Поза
драма
2018, США
6.8
У нее должно быть все
драма, комедия, мелодрама
2017, США
7.6
Все к лучшему
драма, комедия, семейный
2016, США
7.1
Булл
драма, криминал
2016, США
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