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Марей - торговец арбузами, женатый на своей импульсивной супруге Гамалат. Его дед посылает своих людей похитить его и увезти в Верхний Египет, где Марей узнает, что он является достойным наследником большого состояния, состоящего из бриллиантов. Чтобы скрыть свое наследство от жадных зятьев, Марей решает спрятать бриллианты в двух арбузах. Проснувшись на следующее утро, Марей впадает в шоковое состояние, обнаружив, что Гамалат продала два его драгоценных арбуза! Удастся ли спасти эти арбузы?
|2 августа 2023
|Египет
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