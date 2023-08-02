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Постер фильма Mar3y El Breemo
2.8
Киноафиша Фильмы Mar3y El Breemo
2.8

Mar3y El Breemo

, 2023
Mar3y El Breemo
Египет / комедия / 18+
Постер фильма Mar3y El Breemo
2.8

О фильме

Марей - торговец арбузами, женатый на своей импульсивной супруге Гамалат. Его дед посылает своих людей похитить его и увезти в Верхний Египет, где Марей узнает, что он является достойным наследником большого состояния, состоящего из бриллиантов. Чтобы скрыть свое наследство от жадных зятьев, Марей решает спрятать бриллианты в двух арбузах. Проснувшись на следующее утро, Марей впадает в шоковое состояние, обнаружив, что Гамалат продала два его драгоценных арбуза! Удастся ли спасти эти арбузы?

В ролях

Гада Адель
Gamalat
Алаа Морси
Мохамед Хенеди
Mar3y
Mostafa Abo Sriea
Ахмед Бедир
Lotfy Labib
Mohamed Mahmoud
Nancy Salah
Режиссер Saeed Hamed
Композитор Khaled Hammad
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Египет
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 2 августа 2023
Дата выхода
2 августа 2023 Египет
3 августа 2023 ОАЭ PG15
8 сентября 2023 Финляндия Tulossa
Сборы в мире $592 657
Производство Target Productions
Другие названия
Marie El Primo, Mar3y El Breemo

Рейтинг фильма

2.8
Оцените 15 голосов
2.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 октября 2023

Отзывы о фильме

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