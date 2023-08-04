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Постер фильма Пассажир
6.2
Киноафиша Фильмы Пассажир
6.2

Пассажир

, 2023
The Passenger
США / ужасы / 18+
Постер фильма Пассажир
6.2

В ролях

Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Benson
Лиза Вейл
Лиза Вейл
Miss Beard
Билли Слотер
Hardy
Моргана Шоу
Сью Рок
Мера Бенуа
Tessa
Джонни Берхтольд
Randolph Bradley
Sarai Betsabe
911 Operator
Angie Dillard
Waitress
Rob Eubanks
Attendant
Matthew Giovanni Laureano
Chris
Brooks Anne Hayes
Carol
Режиссер Картер Смит
Сценарист Jack Stanley
Композитор Кристофер Бэр
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 4 августа 2023
Премьера в мире 4 августа 2023
Производство Blumhouse Productions
Другие названия
The Passenger, El pasajero, Az utas, Bradley, Randolph, Carona Aterrorizante, Pasażer, Пасажир, Пассажир, 乘客, Pasagjeri

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 2 августа 2023

Цитаты

Benson Сколько ты уже со школы вышел? Три года, что ли?
Randolph Bradley Два. Меня на год оставили.
Benson Когда?
Randolph Bradley Во втором классе.
Benson [смеётся в недоумении] Да ну на, чё?
Randolph Bradley Что значит «чё»?
Benson Как ты, бл#ь, мог провалить второй класс?
Randolph Bradley Я не провалил. Меня просто оставили.
Benson За что? Ты за линии выходил?
Randolph Bradley Мама просто решила, что я не готов.
Benson Звучит как полный бред, Рэнди.
Randolph Bradley Может быть.
Benson Нет, на самом деле точно. Это какая-то чересчур заботливая хрень. Ты должен за себя постоять. Не давай им решать, что для тебя лучше.
Randolph Bradley Мне тогда было всего семь.
Benson Тем не менее.

Отзывы о фильме

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