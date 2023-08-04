Пассажир, 2023

Benson
Сколько ты уже со школы вышел? Три года, что ли?
Randolph Bradley
Два. Меня на год оставили.
Benson
Когда?
Randolph Bradley
Во втором классе.
Benson
[смеётся в недоумении]
Да ну на, чё?
Randolph Bradley
Что значит «чё»?
Benson
Как ты, бл#ь, мог провалить второй класс?
Randolph Bradley
Я не провалил. Меня просто оставили.
Benson
За что? Ты за линии выходил?
Randolph Bradley
Мама просто решила, что я не готов.
Benson
Звучит как полный бред, Рэнди.
Randolph Bradley
Может быть.
Benson
Нет, на самом деле точно. Это какая-то чересчур заботливая хрень. Ты должен за себя постоять. Не давай им решать, что для тебя лучше.
Randolph Bradley
Мне тогда было всего семь.
Benson
Тем не менее.