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Постер фильма Выбери любовь
5.2
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5.2

Выбери любовь

, 2023
Choose Love
США / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Выбери любовь
5.2

В ролях

Лора Марано
Cami Conway
Эван Джогиа
Эван Джогиа
Rex Galier
Scott Michael Foster
Paul Swartz
Нелл Фишер
Luisa
Джорди Веббер
Джорди Веббер
Jack Menna
Меган Смарт
Amalia
Бенджамин Хотжес
Florian
Блэр Стрэндж
Dan
Jack Bright
Dylan
Lynette Forday
Lena
Режиссер Stuart McDonald
Сценарист Джосанн МакГибон
Композитор Гэбриэл Манн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 августа 2023
Премьера в мире 30 августа 2023
Производство DAE Light Media, Front Row Films, Ground Control
Другие названия
Choose Love, Elijo «Amor», L'Amour au choix, As Escolhas do Amor, Aşkı Seç, Choose love - Scegli l'amore, Escolhe o Amor, Válaszd a szerelmet!, Vyber lásku, Wybierz miłość, Вибери кохання, Выбери любовь, チューズ・ラブ 〜選択は、愛〜, 千挑万选的爱, 千挑萬選的愛, Choose Love (IX)

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 15 голосов
5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 2 августа 2023

Отзывы о фильме

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