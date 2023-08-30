Выбери любовь, 2023

В ролях
Scott Michael Foster
Paul Swartz
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Stuart McDonald
Сценарист
Джосанн МакГибон
Композитор
Гэбриэл Манн
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 17 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
30 августа 2023
Премьера в мире
30 августа 2023
Производство
DAE Light Media, Front Row Films, Ground Control
Другие названия
Choose Love, Elijo «Amor», L'Amour au choix, As Escolhas do Amor, Aşkı Seç, Choose love - Scegli l'amore, Escolhe o Amor, Válaszd a szerelmet!, Vyber lásku, Wybierz miłość, Вибери кохання, Выбери любовь, チューズ・ラブ 〜選択は、愛〜, 千挑万选的爱, 千挑萬選的愛, Choose Love (IX)