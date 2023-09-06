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Киноафиша Новости Эллен Бёрстин вновь сталкивается с демоном в трейлере хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий»

Эллен Бёрстин вновь сталкивается с демоном в трейлере хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий»

6 сентября 2023 00:36
Эллен Бёрстин вновь сталкивается с демоном в трейлере хоррора «Изгоняющий дьявола: Верующий»

На этот раз жертвами одержимости становятся две девочки.

Кинокомпания Universal выпустила новый трейлер многообещающего фильма ужасов «Изгоняющий дьявола: Верующий», который является прямым сиквелом классического хоррора Уильяма Фридкина «Изгоняющий дьявола» (1973). Обращает на себя внимание тот факт, что одну из главных ролей в предстоящей картине исполнит 90-летняя Эллен Бёрстин, в оригинальном фильме сыгравшая мать одержимой девочки по имени Риган.

По сюжету, две подруги-школьницы внезапно пропадают на три дня. Вскоре их находят в изможденном состоянии с ранами на теле. Девочки не помнят, что с ними произошло. Им кажется, что они отсутствовали всего несколько часов. Вернувшись домой, они начинают странно себя вести. Вскоре ситуация усугубляется, когда древний демон, некогда терроризировавший Риган МакНил, дает о себе знать в полной мере. Девочек изолируют, а отчаявшиеся родители пытаются разобраться, что происходит с их детьми. Это приводит их к Крис МакНил (Бёрстин). Риган уже нет в живых, так что демон пытается запугать Крис, утверждая, что ее дочь «горит в аду». Что до новых одержимых, то дьявол устами одной из девочек говорит, что спастись удастся лишь одной из них.

Первый трейлер «Изгоняющего дьявола: Верующий» вышел месяц назад:

Режиссером фильма выступает Дэвид Гордон Грин, до этого снявший три прямых продолжения «Хэллоуина» (1978). Ожидается, что оригинальный «Изгоняющий дьявола» также получит трилогию сиквелов, первым из которых является «Верующий». Мировая премьера картины состоится 6 октября. Следующая часть, получившая название «Изгоняющий дьявола: Обманщик», выйдет 18 апреля 2025 года.

Фото: Universal Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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