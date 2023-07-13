Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Gray Matter Gray Matter
Киноафиша Фильмы Gray Matter
Gray Matter

Gray Matter, 2023

2023 / США
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 13 июля 2023
Премьера в мире 13 июля 2023
Возраст 18+
Режиссер
Meko Winbush
В ролях
Изабелла Феррейра
Изабелла Феррейра
Гаррет Диллахант
Гаррет Диллахант
David DeLuise
Миа Айзек
Джессика Фрэнсис Дьюкс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Gray Matter 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Заклятье. Незаконченная глава
Заклятье. Незаконченная глава
2022, Великобритания, триллер
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Related video
Караченцова с красоткой разлучили интриги: пришлось довольствоваться Поргиной
Не зря Джигарханян любил ее полвека: вдова артиста в 80 лет выглядит как девочка
Умели в СССР отдыхать: сейчас не каждый позволит себе отпуск, как у Василия из фильма «Любовь и голуби»
Его называли самым уродливым актером СССР: сейчас у вас язык не повернется так сказать
Вы помните Фрейндлих «мымрой», а ведь в молодости она была прехорошенькой (фото)
Спорим, вы не знали, кто Золушка по национальности на самом деле? Угадать невозможно
Всегда был мужичком: ахнете, увидев Евгения Леонова в молодости (фото)
С тюнингом перебор вышел: какой была Успенская до пластики (честное фото)
Сирота при живой матери: дочь Вертинской выросла на редкость красивой (фото)
В бабуле из «Улиц разбитых фонарей» красавицу не признали: по ней сходил с ума весь СССР
Наталья Андреевна из Comedy Woman стала живой куклой: от этих кадров отвиснет челюсть
Народ в ужасе: из дома Гузеевой за 60 млн рублей хочется бежать и не оглядываться
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше