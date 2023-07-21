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Аккуратный стук
, 2023
Natty Knocks
США / ужасы, триллер / 18+
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5.9
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Трейлер
Трейлер
В ролях
Шарлотта Фаунтен-Жардин
Britt
Амит Сарин
Ajay
Channah Zeitung
Jolie
Ноен Перес
Robby
Томас Роби
Wyatt Henderson
Билл Моусли
Abner Honeywell
Даниэль Харрис
Diane Henderson
Роберт Инглунд
Mr. Meredith
Джейсон Джеймс Рихтер
Leo
Will Murden
Rick
Режиссер
Дуайт Х. Литтл
Сценарист
Джейсон Джеймс Рихтер
,
Benjamin Olson
Композитор
Миша Сегал
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 46 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
21 июля 2023
Премьера в мире
21 июля 2023
Производство
Knock Knock Films
Другие названия
Natty Knocks, El Espíritu, Der Fluch der Natty Knocks, Нэтти Нокс
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
12
голосов
4.3
IMDb
Обновлено 18 февраля 2026
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Новости о фильме
23 июня 2023 16:36
Роберт Инглунд возвращается к жанру слэшер в трейлере фильма Natty Knocks
Режиссером хоррора выступил автор «Хэллоуина 4: Возвращение Майкла Майерса».
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