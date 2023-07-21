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Постер фильма Аккуратный стук
5.9
Аккуратный стук - Трейлер
Киноафиша Фильмы Аккуратный стук
5.9

Аккуратный стук

, 2023
Natty Knocks
США / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Аккуратный стук
5.9
Аккуратный стук - Трейлер
Аккуратный стук  Трейлер

В ролях

Шарлотта Фаунтен-Жардин
Шарлотта Фаунтен-Жардин
Britt
Амит Сарин
Ajay
Channah Zeitung
Jolie
Ноен Перес
Robby
Томас Роби
Wyatt Henderson
Билл Моусли
Билл Моусли
Abner Honeywell
Даниэль Харрис
Даниэль Харрис
Diane Henderson
Роберт Инглунд
Роберт Инглунд
Mr. Meredith
Джейсон Джеймс Рихтер
Джейсон Джеймс Рихтер
Leo
Will Murden
Rick
Режиссер Дуайт Х. Литтл
Сценарист Джейсон Джеймс Рихтер, Benjamin Olson
Композитор Миша Сегал
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 21 июля 2023
Премьера в мире 21 июля 2023
Производство Knock Knock Films
Другие названия
Natty Knocks, El Espíritu, Der Fluch der Natty Knocks, Нэтти Нокс

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
4.3 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Аккуратный стук - Трейлер
Аккуратный стук Трейлер
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Отзывы о фильме

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