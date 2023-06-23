Роберт Инглунд возвращается к жанру слэшер в трейлере фильма Natty Knocks

Интернет-портал Bloody Disgusting Horror опубликовал трейлер фильма ужасов Natty Knocks («Аккуратный стук»).

Действие развернется в канун Хэллоуина. Фильм расскажет о простой няне, которая вступает в смертельное противостояние с опасным серийным убийцей Абнером Хониуэллом, терроризирующим улицы ее маленького городка. Другие детали истории пока неизвестны.

Ролик дает понять, что зрителей ждет кровавый слэшер, вдохновленный классикой жанра. Примечательно, что одну из главных ролей в картине исполнил легендарный актер Роберт Инглунд, воплотивший образ Фредди Крюгера во всех частях франшизы «Кошмар на улице Вязов». Кроме него, на экране появятся и другие звезды хорроров, такие как Билл Моусли («Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы») и Даниэль Харрис («Хэллоуин 2007»).

Режиссером ленты выступил Дуайт Х. Литтл, наиболее известный по картине «Хэллоуин 4: Возвращение Майкла Майерса» и сериалу «Секретные материалы». Ранее он уже работал с Инглундом над одним из эпизодов шоу «Кошмары Фредди».

Natty Knocks выйдет в кинотеатрах и на стриминговых сервисах 21 июля.