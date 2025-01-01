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Киноафиша Фильмы За решёткой За решёткой, 1984: актеры и роли

За решёткой, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ури Барбаш Uri Barbash
В ролях
Арнон Задок Arnon Zadok Мохаммад Бакри Мохаммад Бакри Mohammad Bakri Аси Даян Assi Dayan Рэми Данон Боаз Шараби Boaz Sharabi
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