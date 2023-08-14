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Постер мультфильма Вавилон 5: Дорога домой
7.1
Вавилон 5: Дорога домой - Трейлер
Киноафиша Фильмы Вавилон 5: Дорога домой
7.1

Вавилон 5: Дорога домой

, 2023
Babylon 5: The Road Home
США / анимация, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Вавилон 5: Дорога домой
7.1
Вавилон 5: Дорога домой - Трейлер
Вавилон 5: Дорога домой  Трейлер

В ролях

Клаудия Кристиан
Клаудия Кристиан
Susan Ivanova
Мара Жюно
Мара Жюно
Computer Voice
Энтони Хансен
Michael Garibaldi
Пол Гийе
Jeffrey Sinclair
Брюс Бокслайтнер
John Sheridan
Питер Джурасик
Londo Mollari
Билл Мами
Lennier
Трэйси Скоггинс
Elizabeth Lochley
Патрисия Толмэн
Lyta Alexander
Фил ЛаМарр
Фил ЛаМарр
Dr. Stephen Franklin
Режиссер Мэтт Питерс
Сценарист J. Michael Straczynski
Композитор Кристофер Картер, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 15 августа 2023
Премьера в мире 14 августа 2023
Производство Warner Bros. Animation
Другие названия
Babylon 5: The Road Home, Babylon 5: Tagasitee koju, Вавилон 5: Дорога додому, Вавилон-5: Дорога домой, 巴比伦5号: 归乡路, 巴比倫五號：返鄉之路

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Вавилон 5: Дорога домой - Трейлер
Вавилон 5: Дорога домой Трейлер
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Отзывы о мультфильме

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Новости о мультфильме

Анимационное продолжение знаменитого сериала: вышел трейлер фильма «Вавилон 5: Дорога домой»
16 июня 2023 16:06 Анимационное продолжение знаменитого сериала: вышел трейлер фильма «Вавилон 5: Дорога домой» Картина о новых приключениях капитана Джона Шеридана выйдет на цифровых платформах в середине августа.
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