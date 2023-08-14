Вавилон 5: Дорога домой, 2023

В ролях
Энтони Хансен
Michael Garibaldi
Пол Гийе
Jeffrey Sinclair
Брюс Бокслайтнер
John Sheridan
Трэйси Скоггинс
Elizabeth Lochley
Патрисия Толмэн
Lyta Alexander
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
J. Michael Straczynski
Композитор
Кристофер Картер, Michael McCuistion, Lolita Ritmanis
Детали мультфильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
15 августа 2023
Премьера в мире
14 августа 2023
Производство
Warner Bros. Animation
Другие названия
Babylon 5: The Road Home, Babylon 5: Tagasitee koju, Вавилон 5: Дорога додому, Вавилон-5: Дорога домой, 巴比伦5号: 归乡路, 巴比倫五號：返鄉之路