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Киноафиша Новости Анимационное продолжение знаменитого сериала: вышел трейлер фильма «Вавилон 5: Дорога домой»

Анимационное продолжение знаменитого сериала: вышел трейлер фильма «Вавилон 5: Дорога домой»

16 июня 2023 16:06
Анимационное продолжение знаменитого сериала: вышел трейлер фильма «Вавилон 5: Дорога домой»

Картина о новых приключениях капитана Джона Шеридана выйдет на цифровых платформах в середине августа.

Кинокомпания Warner Bros. Поделилась трейлером анимационного фильма «Вавилон 5: Дорога домой» (Babylon 5: The Road Home), являющегося продолжением культового научно-фантастического сериала «Вавилон 5».

Согласно официальному синопсису, зрителей ожидает «путешествие по галактике вместе с Джоном Шериданом, перемещающимся через различные временные линии и альтернативные реальности в поисках дороги домой. На своем пути он встречает множество старых знакомых, а также совершает невероятные открытия об истории, назначении и будущем Вселенной».

В новом ролике показано, как Шеридан скачет между альтернативными измерениями, некоторые из которых оказываются куда опаснее, чем он мог себе представить. Кроме того, в трейлере есть зрелищные космические сражения с участием легендарных истребителей Starfury.

Режиссером картины выступает Мэтт Питерс, ранее работавший над анимационными лентами «Тесная Лига справедливости: Война Апокалипса» и «Скуби-Ду! На Диком Западе». Создатель оригинального «Вавилона 5» Дж. Майкл Стражински является исполнительным продюсером проекта.

«Вавилон 5: Дорога домой» выйдет на цифровых платформах 15 августа.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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