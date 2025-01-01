«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»

«Клюквенный щербет» отойднт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»

Не согласны, что «Две крепости» — лучший фильм «Властелина колец»? Вот пять причин, чтобы передумать

Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв

Тем зомби из «28 лет спустя» был не Киллиан Мерфи — но его камео не шутка: смотрите внимательно, чтобы не пропустить

С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран

Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди

«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат

«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей

Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков