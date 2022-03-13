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Неизвестная страна

, 2022
The Unknown Country
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Неизвестная страна
7.0
Неизвестная страна - Трейлер
Неизвестная страна  Трейлер

О фильме

В центре сюжета — молодая женщина Тана, недавно потерявшая свою бабушку. Оправившись от горя, она неожиданно получает приглашение на свадьбу двоюродной сестры. Героиня складывает вещи в бабушкин кадиллак и выезжает из своего дома в Миннесоте в Южную Дакоту. После воссоединения с родными Тана решает отправиться путешествие на поиски места, запечатленного на старой семейной фотографии. Много лет назад такой же путь прошла ее бабушка. Разъезжая по бескрайним просторам, Тана встречает множество обычных людей, поселившихся вдали от магистралей, и начинает видеть сходство в историях их жизней. Одним из ее новых знакомых оказывается Айзек, который дает героине подсказку к поискам и пониманию затерянного места.

В ролях

Лили Гладстоун
Лили Гладстоун
Tana
Ричард Рэй Уитман
Lainey Bearkiller Shangreaux
Lainey
Devin Shangreaux
Devin
Рэймонд Ли
Рэймонд Ли
Pam Richter
Pam
Tommy Heitkamp
Leering Man
Scott Stampe
Scott
Isabella Leblanc
Young Woman in Photograph
Jasmine Shangreaux
Jasmine (Jazzy)
Maya Boyd
Maya
Joaquin Boyd
Joaquin
Режиссер Morrisa Maltz
Сценарист Lainey Bearkiller Shangreaux, Лили Гладстоун, Morrisa Maltz, Vanara Taing
Композитор Samuel Jones, Alexis Marsh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 сентября 2023
Премьера в мире 13 марта 2022
Сборы в мире $69 751
Производство Cold Iron Pictures, Unpaved Rodes, Wooden Finger Studios
Другие названия
The Unknown Country, Unknown Country, Nieznany kraj, Uma Viagem ao Desconhecido, Неизвестная страна

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

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