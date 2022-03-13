Неизвестная страна, 2022

В центре сюжета — молодая женщина Тана, недавно потерявшая свою бабушку. Оправившись от горя, она неожиданно получает приглашение на свадьбу двоюродной сестры. Героиня складывает вещи в бабушкин кадиллак и выезжает из своего дома в Миннесоте в Южную Дакоту. После воссоединения с родными Тана решает отправиться путешествие на поиски места, запечатленного на старой семейной фотографии. Много лет назад такой же путь прошла ее бабушка. Разъезжая по бескрайним просторам, Тана встречает множество обычных людей, поселившихся вдали от магистралей, и начинает видеть сходство в историях их жизней. Одним из ее новых знакомых оказывается Айзек, который дает героине подсказку к поискам и пониманию затерянного места.