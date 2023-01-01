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The Unknown Country

Неизвестная страна, 2022

2022 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

В центре сюжета — молодая женщина Тана, недавно потерявшая свою бабушку. Оправившись от горя, она неожиданно получает приглашение на свадьбу двоюродной сестры. Героиня складывает вещи в бабушкин кадиллак и выезжает из своего дома в Миннесоте в Южную Дакоту. После воссоединения с родными Тана решает отправиться путешествие на поиски места, запечатленного на старой семейной фотографии. Много лет назад такой же путь прошла ее бабушка. Разъезжая по бескрайним просторам, Тана встречает множество обычных людей, поселившихся вдали от магистралей, и начинает видеть сходство в историях их жизней. Одним из ее новых знакомых оказывается Айзек, который дает героине подсказку к поискам и пониманию затерянного места.

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Morrisa Maltz
В ролях
Raymond Lee
Лили Гладстоун
Лили Гладстоун
Ричард Рэй Уитман
Lainey Bearkiller Shangreaux
Devin Shangreaux
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неизвестная страна 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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