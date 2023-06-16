Лили Гладстоун переживает утрату в трейлере поэтичного роуд-муви «Неизвестная страна»

Кинокомпания Music Box Films представила трейлер роуд-муви The Unknown Country («Неизвестная страна»). Главную роль исполнила звезда «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун.

В центре сюжета — молодая женщина Тана (Гладстоун), недавно потерявшая свою бабушку. Оправившись от горя, она неожиданно получает приглашение на свадьбу двоюродной сестры. Героиня складывает вещи в бабушкин кадиллак и выезжает из своего дома в Миннесоте в Южную Дакоту. После воссоединения с родными Тана решает отправиться путешествие на поиски места, запечатленного на старой семейной фотографии. Много лет назад такой же путь прошла ее бабушка. Разъезжая по бескрайним просторам, Тана встречает множество обычных людей, поселившихся вдали от магистралей, и начинает видеть сходство в историях их жизней. Одним из ее новых знакомых оказывается Айзек (Рэймонд Ли), который дает героине подсказку к поискам и пониманию затерянного места.

Сценаристкой и режиссером фильма выступила Морриса Мальц. Ранее фильм был представлен критикам и получил от них высокие оценки: журналисты похвалили ленту за отличную игру Гладстоун, великолепные пейзажи и завораживающую поэтичную атмосферу. На данный момент средний балл «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 88% на основе 16 рецензий.

Премьера Unknown Country состоится 28 июля.