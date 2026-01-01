Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Дедушка

Награды и номинации фильма Дедушка 1998

Оскар 1999 Оскар 1999
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
