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Заклятье. Незаконченная глава
Отзывы о фильме «Заклятье. Незаконченная глава»
The Ghost Writer
Заклятье. Незаконченная глава
2022 / Великобритания
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5.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Анастасия Вайсман
16 июля 2023, 17:59
Оценка
Думала не страшный будет, скучный, но вполне неплохой, скримы норм были
16 июля 2023, 17:59
0
0
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Киноафиша.инфо
16 июля 2023, 18:43
в ответ на сообщение
Анастасия Вайсман от 16 июля 2023, 17:59
Добрый день! Рады, что фильм сумел вас напугать😄 Спасибо за отзыв!
16 июля 2023, 18:43
0
0
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Эмиль Зиганшин
19 июля 2023, 00:48
Оценка
не интерсеный
19 июля 2023, 00:48
0
0
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Киноафиша.инфо
19 июля 2023, 19:14
в ответ на сообщение
Эмиль Зиганшин от 19 июля 2023, 00:48
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
19 июля 2023, 19:14
0
0
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