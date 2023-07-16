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Заклятье. Незаконченная глава Заклятье. Незаконченная глава
Киноафиша Фильмы Заклятье. Незаконченная глава Отзывы о фильме «Заклятье. Незаконченная глава»
The Ghost Writer Заклятье. Незаконченная глава 2022 / Великобритания
5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Заклятье. Незаконченная глава»

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Анастасия Вайсман 16 июля 2023, 17:59
Оценка
Думала не страшный будет, скучный, но вполне неплохой, скримы норм были
16 июля 2023, 17:59 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июля 2023, 18:43
в ответ на сообщение Анастасия Вайсман от 16 июля 2023, 17:59
Добрый день! Рады, что фильм сумел вас напугать😄 Спасибо за отзыв!
16 июля 2023, 18:43 Ответить
Эмиль Зиганшин 19 июля 2023, 00:48
Оценка
не интерсеный
19 июля 2023, 00:48 Ответить
Киноафиша.инфо 19 июля 2023, 19:14
в ответ на сообщение Эмиль Зиганшин от 19 июля 2023, 00:48
Здравствуйте! Спасибо, что поделились мнением!
19 июля 2023, 19:14 Ответить
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