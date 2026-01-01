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Мэттью Юре
Matthew Jure
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Мэттью Юре
Мэттью Юре
Matthew Jure
Дата рождения
29 декабря 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Туннель
(2013)
5.3
Заклятье. Незаконченная глава
(2022)
Фильмография Мэттью Юре
5.3
Заклятье. Незаконченная глава
The Ghost Writer
триллер
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
8
Туннель
драма, криминал, триллер
2013, Великобритания/Франция
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Новости о Мэттью Юре
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