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Мэттью Юре
Мэттью Юре Matthew Jure
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Мэттью Юре

Matthew Jure

Дата рождения
29 декабря 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр

Популярные фильмы

Туннель 8.0
Туннель (2013)
Заклятье. Незаконченная глава 5.3
Заклятье. Незаконченная глава (2022)

Фильмография Мэттью Юре

Заклятье. Незаконченная глава 5.3
Заклятье. Незаконченная глава The Ghost Writer
триллер 2022, Великобритания
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Туннель 8
Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
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Новости о Мэттью Юре
Вышел дублированный трейлер хоррора «Заклятье. Незаконченная глава»
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