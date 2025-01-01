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Киноафиша Фильмы О сухой траве О сухой траве, 2023: актеры и роли

О сухой траве, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нури Бильге Джейлан Nuri Bilge Ceylan
В ролях
Дениз Джелилоглу Дениз Джелилоглу Deniz Celiloğlu Мэрвэ Диздар Мэрвэ Диздар Merve Dizdar Musab Ekici Эрдем Шеноджак Erdem Senocak Юксель Аксу Yuksel Aksu
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