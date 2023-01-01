Каменный гость, 1967

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о выходе в прокат О фильме По одноименной опере А.А.Даргомыжского на сюжет трагедии А.С.Пушкина. Развернуть 7.8 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 1 час 28 минут Год выпуска 1967 Возраст 12+ Режиссер Владимир Гориккер В ролях Ирина Печерникова Евгений Лебедев Владимир Атлантов Лариса Трембовельская Георгий Шевцов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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