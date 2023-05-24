Висельники, 2023

Финляндия будущего сошла с ума. Скучающей молодой женщине Виоле приходит в голову блестящая идея. Она решает обмануть печально известного Одинокого Всадника и его приятеля Тонто. Виола делает плакат о своем розыске и принимает облик разбойника по имени Гонзалес. Виола/Гонзалес сдается причудливому бандитскому дуэту, который теперь считает, что будет хорошо вознагражден за доставку этого преступника к властям. Когда эта парочка ведет Гонзалеса на виселицу, они теряются в пустыне. Однодневный путь превращается в приключение, которое проверяет физическую стойкость и душевную зрелость троицы.