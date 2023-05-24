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Висельники, 2023

2023 / Финляндия
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О фильме

Финляндия будущего сошла с ума. Скучающей молодой женщине Виоле приходит в голову блестящая идея. Она решает обмануть печально известного Одинокого Всадника и его приятеля Тонто. Виола делает плакат о своем розыске и принимает облик разбойника по имени Гонзалес. Виола/Гонзалес сдается причудливому бандитскому дуэту, который теперь считает, что будет хорошо вознагражден за доставку этого преступника к властям. Когда эта парочка ведет Гонзалеса на виселицу, они теряются в пустыне. Однодневный путь превращается в приключение, которое проверяет физическую стойкость и душевную зрелость троицы.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 24 мая 2023
Режиссер
Андрей Ален
В ролях
Яспер Пяякконен
Яспер Пяякконен
Кари Хиеталахти
Андрей Ален
Аку Хирвиниеми
Ханнеле Лаури
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Висельники 1 постер
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