Потребуется 26 часов, но можно и быстрее: как смотреть «Истребителя демонов», чтобы понять «Бесконечную крепость»

Сказал бы нет красной — и все пошло бы иначе: что ждало Нео после синей таблетки в «Матрице»

ТНТ подготовил одну из самых неожиданных комедий года: особенно понравится фанатам Лагашкина

ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название

Дамблдор как писатель, Гарри — солдат: нейросеть перенесла героев «Гарри Поттера» в СССР — Малфой выбивается особенно

«Настоящий бриллиант»: лучший комедийный детектив сняли еще в 85-м — «Достать ножи» покажется детским лепетом

55 млн зрителей за год: этот фильм СССР с рейтингом 8.1 рекомендует даже Минпросвещения — а в 60-х его критиковали

Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)

Чем закончился 4 сезон «Спасской»? Убьют ли Шалаева? Даем полное описание всех 16 серий

«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов