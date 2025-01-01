«А чой-то вы тут делаете? А?» Может лучше пройдете тест, в котором надо угадать советский фильм по яркому эпизоду?

Софи Тернер меняет корону Сансы Старк на артефакты Лары Крофт: Amazon готовит самый масштабный сериал по Tomb Raider

Что спрятал Кэмерон в «Аватаре 2»: пасхалки и тайные намеки на 3 часть, которые заметили не все

Фаны «Смешариков» ревут: ну когда Нюша и Бараш будут вместе? Авторы неспроста топчутся на месте — есть план на будущее

Холланд публично «унизил» Marvel — назвал реально стоящее кино: выйдет в один месяц с «Человеком-пауком 4»

Италия, Гавайи, Таиланд — что дальше? «Белый лотос» задирает планку в 4-м сезоне — новая локация обещает кучу интриг

Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось

«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)

Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла

Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)