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Постер фильма Стивен Карри: Недооцененный
7.9
Киноафиша Фильмы Стивен Карри: Недооцененный
7.9

Стивен Карри: Недооцененный

, 2023
Stephen Curry: Underrated
США / документальный, спорт / 18+
Постер фильма Стивен Карри: Недооцененный
7.9

В ролях

Стефен Карри
Стефен Карри
Self
Bob McKillop
Self - Davidson Head Coach
Jason Richards
Self - Davidson Point Guard '04-'08
Реджи Миллер
Self - NBA Hall of Famer
Делл Карри
NBA Player '86-'02
Делл Карри
NBA Player '86-'02
Кевин Дюрант
Кевин Дюрант
Self
Sonya Curry
Self - Stephen's Mom
Brandon Payne
Self - Skills and Shooting Coach
Shonn Brown
Self - Stephen's High School Coach
Matt Matheny
Self - Davidson Assistant Coach '03-'09
Режиссер Питер Никс
Сценарист Райан Куглер
Композитор Nathan Matthew David
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 20 июля 2023
Премьера в мире 23 января 2023
MPAA PG-13
Производство A24, Apple Original Films, Proximity Media
Другие названия
Stephen Curry: Underrated, Stephen Curry: infravalorado, Stephen Curry: Subestimado, Stephen Curry: un jugador subestimado, Стефен Карри: Недооцененный, ステフィン・カリー：アンダーレイテッド, 史蒂芬柯瑞：不容小覷, 斯蒂芬·库里：不容小觑

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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