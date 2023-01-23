Стивен Карри: Недооцененный , 2023

В ролях
Bob McKillop
Self - Davidson Head Coach
Jason Richards
Self - Davidson Point Guard '04-'08
Реджи Миллер
Self - NBA Hall of Famer
Делл Карри
NBA Player '86-'02
Делл Карри
NBA Player '86-'02
Sonya Curry
Self - Stephen's Mom
Brandon Payne
Self - Skills and Shooting Coach
Shonn Brown
Self - Stephen's High School Coach
Matt Matheny
Self - Davidson Assistant Coach '03-'09
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Питер Никс
Композитор
Nathan Matthew David
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
20 июля 2023
Премьера в мире
23 января 2023
MPAA
PG-13
Производство
A24, Apple Original Films, Proximity Media
Другие названия
Stephen Curry: Underrated, Stephen Curry: infravalorado, Stephen Curry: Subestimado, Stephen Curry: un jugador subestimado, Стефен Карри: Недооцененный, ステフィン・カリー：アンダーレイテッド, 史蒂芬柯瑞：不容小覷, 斯蒂芬·库里：不容小觑