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Poster of Diary of Spices
6.2
Kinoafisha Films Diary of Spices
6.2

Diary of Spices

, 2021
Diario di spezie
Italy / Thriller / 18+
Poster of Diary of Spices
6.2

Synopsis

Two different worlds, art, and cuisine collide in a tense and mysterious thriller.

Cast

Lorenzo Richelmy
Lorenzo Richelmy
Luca Trevisan
Galatéa Bellugi
Galatéa Bellugi
Fabrizio Ferracane
Andreas Dürren Fischer
Fabrizio Rongione
Fabrizio Rongione
Philippe Garrant
Werner Biermeier
Alexia Depicker
Alexia Depicker
Maxence Dinant
De Vroey
Eric Godon
Eric Godon
Konrad Hochgruber
Eva Martucci
Director Massimo Donati
Writer Massimo Donati, Alessandro Leone
Composer Rolando Marchesini
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2021
Online premiere 27 April 2023
World premiere 4 April 2022
Release date
4 April 2022 Philippines
Worldwide Gross $8,845
Production Master Five Cinematografica, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Trentino Film Commission
Also known as
Diario di spezie, Diary of Spices, Il diario di spezie, Дневники убийцы, Дневникът на подправките

Film rating

6.2
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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