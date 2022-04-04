Cast
Fabrizio Ferracane
Andreas Dürren Fischer
Cast and Crew
Director
Massimo Donati
Writer
Massimo Donati, Alessandro Leone
Composer
Rolando Marchesini
Film details
Country
Italy
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
2021
Online premiere
27 April 2023
World premiere
4 April 2022
Worldwide Gross
$8,845
Production
Master Five Cinematografica, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), Trentino Film Commission
Also known as
Diario di spezie, Diary of Spices, Il diario di spezie, Дневники убийцы, Дневникът на подправките