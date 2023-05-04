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Киноафиша Новости Вышел тизер-трейлер исторической картины Такеши Китано «Шея»

Вышел тизер-трейлер исторической картины Такеши Китано «Шея»

4 мая 2023 13:11
Вышел тизер-трейлер исторической картины Такеши Китано «Шея»

Фильм расскажет об одном из самых известных предательств в истории Японии.

Кинокомпания Kadokawa опубликовала тизер-трейлер фильма «Шея» Такеши Китано, основанного на его собственном историческом романе. Главные роли исполняют сам Китано, Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины»), Рё Касэ («Великий»), Сидо Накамура («Персонаж») и Юити Кимура («Преисподняя мертвых»).

Действие разворачивается в феодальной Японии конца XVI века. Главный герой — военачальник Акэти Мицухидэ (Нисидзима), служащий легендарному правителю Оде Нобунаге (Касэ). Средоточием сюжета является так называемый «Инцидента в Хонно-дзи», во время которого Мицухидэ предал Нобунагу, оставив его умирать в огне пылающего храма Хонно-дзи. Это событие вошло в историю как одна из самых известных измен периода Сенгоку.

Китано — один из ведущих режиссеров современного японского кино. Он прославился на весь мир благодаря своим криминальным фильмам «Беспредел», «Брат якудзы» и «Рюдзо и семеро бойцов». Он также снял по собственному сценарию криминальную драму «Фейерверк» (1997), которая получила главный приз Венецианского кинофестиваля. По словам 76-летнего режиссера, «Шея» станет его последней картиной.

Японская премьера «Шеи» состоится октябре этого года. Дата выхода в мировой прокат пока неизвестна.

Фото: Kadokawa
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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