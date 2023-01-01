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Я люблю кино, 2022
2022 / Канада
7.2
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
комедия
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о выходе в прокат
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Чендлер Левак
В ролях
Исайя Лехтинен
Алекс Атеах
Дэн Бирн
Криста Бриджес
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Отзывы
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