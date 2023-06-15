Без ума от кино
Лоуренс - киноман на всю голову. На пару с другом он постоянно снимает пародии и любительские фильмы, но, чтобы приблизиться к своей мечте, ему необходимо поступить в киношколу при Нью-Йоркском университете. Пытаясь скопить денег на обучение, он устраивается на работу в местный видеомагазин, пусть даже там "Шрэк" и ценится больше, чем шедевры киноискусства. Но с приближением выпускного Лоуренс все больше переживает о том, кого из себя представляет и куда движется дальше.
