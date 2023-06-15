Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Без ума от кино - трейлер
Киноафиша Трейлеры Без ума от кино. Трейлер

Без ума от кино. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 15 июня 2023
Без ума от кино – Лоуренс - киноман на всю голову. На пару с другом он постоянно снимает пародии и любительские фильмы, но, чтобы приблизиться к своей мечте, ему необходимо поступить в киношколу при Нью-Йоркском университете. Пытаясь скопить денег на обучение, он устраивается на работу в местный видеомагазин, пусть даже там "Шрэк" и ценится больше, чем шедевры киноискусства. Но с приближением выпускного Лоуренс все больше переживает о том, кого из себя представляет и куда движется дальше.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.0 Без ума от кино
Без ума от кино комедия, 2022, Канада
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Возвращение в Сайлент Хилл - teaser-trailer 00:40
Возвращение в Сайлент Хилл  teaser-trailer
Эдем - дублированный трейлер 02:13
Эдем  дублированный трейлер
Умри, любовь моя - дублированный трейлер 00:58
Умри, любовь моя  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - trailer 2 02:24
Иллюзия обмана 3  trailer 2
Буратино - трейлер 2 02:11
Буратино  трейлер 2
Брат навсегда - трейлер 01:51
Брат навсегда  трейлер
Аватар: Пламя и пепел - дублированный трейлер 02:34
Аватар: Пламя и пепел  дублированный трейлер
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше