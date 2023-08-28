Таких совпадений не бывает: Катя Пушкарева оказалась копией звезды американского сериала

Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему

Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото

Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды

«Кричала до хрипоты»: не поверите, почему Меньшова была готова отказаться от сына

«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного

Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было

В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной

Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром

Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?

Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба