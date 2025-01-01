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Солдат
Солдат, 2023: актеры и роли
Солдат, 2023: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Атли
Atlee
В ролях
Шах Рукх Кхан
Shahrukh Khan
Наянтара
Nayanthara
Виджай Сетхупатхи
Vijay Sethupathi
Дипика Падукон
Deepika Padukone
Санджай Датт
Sanjay Dutt
Приямани
Priyamani
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