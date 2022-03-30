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Отдыхающий самурай
6.6
Отдыхающий самурай
, 2022
The Resting Samurai
Грузия, Чехия, Нидерланды, Болгария / криминал, драма, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.6
О фильме
В благополучной семье все идеально отлажено, даже супружеская неверность.
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В ролях
Отар Саралидзе
Dato
Темико Чичинадзе
Андро Чичинадзе
Koka
Нино Касрадзе
Зураб Магалашвили
Zura Papuashvili
Natalia Kuloshvili
Dato Gotsiridze
Режиссер
Леван Тутберидзе
Сценарист
Леван Тутберидзе
,
Нино Девдариани
,
Aka Morchiladze
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Грузия / Чехия / Нидерланды / Болгария
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
30 марта 2022
Производство
Alamdary Films, Windmill Film
Другие названия
The Resting Samurai
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Обновлено 27 марта 2023
Отзывы о фильме
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