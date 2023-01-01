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Скоро в прокате "Приключения аргонавтов"
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Отдыхающий самурай
The Resting Samurai
Отдыхающий самурай, 2022
2022 / Грузия / Чехия / Нидерланды / Болгария
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Жанр:
криминал
драма
триллер
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О фильме
В благополучной семье все идеально отлажено, даже супружеская неверность.
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Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Леван Тутберидзе
В ролях
Отар Саралидзе
Темико Чичинадзе
Андро Чичинадзе
Нино Касрадзе
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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