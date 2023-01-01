Отдыхающий самурай, 2022

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о выходе в прокат О фильме В благополучной семье все идеально отлажено, даже супружеская неверность. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2022 Режиссер Леван Тутберидзе В ролях Отар Саралидзе Темико Чичинадзе Андро Чичинадзе Нино Касрадзе Все актеры и съемочная группа 1 постер

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