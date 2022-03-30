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Постер фильма Отдыхающий самурай
6.6
Киноафиша Фильмы Отдыхающий самурай
6.6

Отдыхающий самурай

, 2022
The Resting Samurai
Грузия, Чехия, Нидерланды, Болгария / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Отдыхающий самурай
6.6

О фильме

В благополучной семье все идеально отлажено, даже супружеская неверность.

В ролях

Отар Саралидзе
Отар Саралидзе
Dato
Темико Чичинадзе
Андро Чичинадзе
Koka
Нино Касрадзе
Зураб Магалашвили
Зураб Магалашвили
Zura Papuashvili
Natalia Kuloshvili
Dato Gotsiridze
Режиссер Леван Тутберидзе
Сценарист Леван Тутберидзе, Нино Девдариани, Aka Morchiladze
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Грузия / Чехия / Нидерланды / Болгария
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 30 марта 2022
Производство Alamdary Films, Windmill Film
Другие названия
The Resting Samurai

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 27 марта 2023

Отзывы о фильме

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