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Дорогие мама и папа
Дорогие мама и папа, 2022
2022 / Россия
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Жанр:
драма
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О фильме
Одиннадцать историй о взаимоотношениях детей и родителей, рассказанных клиническим психологом.
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Продолжительность
52 минуты
Год выпуска
2022
Возраст
16+
Режиссер
Сергей Долженко
В ролях
Василий Мищенко
Екатерина Чуйкова
Александр Сигуев
Елена Плужникова
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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