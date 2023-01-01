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Дорогие мама и папа
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Дорогие мама и папа, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Одиннадцать историй о взаимоотношениях детей и родителей, рассказанных клиническим психологом.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Сергей Долженко
В ролях
Василий Мищенко
Василий Мищенко
Екатерина Чуйкова
Екатерина Чуйкова
Александр Сигуев
Александр Сигуев
Елена Плужникова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дорогие мама и папа 1 постер
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