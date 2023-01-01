Дорогие мама и папа, 2022

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о выходе в прокат О фильме Одиннадцать историй о взаимоотношениях детей и родителей, рассказанных клиническим психологом. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 52 минуты Год выпуска 2022 Возраст 16+ Режиссер Сергей Долженко В ролях Василий Мищенко Екатерина Чуйкова Александр Сигуев Елена Плужникова Все актеры и съемочная группа 1 постер

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