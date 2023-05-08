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Дорогие мама и папа
Отзывы о фильме «Дорогие мама и папа»
Дорогие мама и папа
2022 / Россия
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Дмитрий Кузнецов
8 мая 2023, 16:09
Оценка
Смотрится легко, все ситуации жизненные, в каких то видишь себя или вспоминаешь маму и папу. В некоторых видишь окружающий социум и его проявления в парке, в ТЦ, на улице.
Фильм реально дает задуматься о проблеме родителей и детей - вроде о банальном, но при этом важном, что порой не замечаешь.
8 мая 2023, 16:09
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Ксения
11 мая 2023, 19:09
Наверное, за последние лет 10 я впервые посмотрела в кинотеатре такой серьезный и необычный фильм. Иногда даже казалось, что он документальный, настолько необычно он построен. Что могу сказать? За все эти годы я много раз после выхода из зала и просмотра очередного боевика или триллера жалела потерянного времени и денег. В этот раз наоборот было чувство полезно проведенного времени, какого-то катарсиса. Да в фильме много боли, эмоций. Но нам нужно знать, что за обыденностью, обычной жизнью часто скрывается чудовищное… По отношению к детям. Я бы рекомендовала всем молодым людям посмотреть этот фильм. Особенно тем, кто собирается стать мамой и папой. Просто обязательно. И лучше в атмосфере темного кинозала. Вы не пожалеете отведенного на это времени.
А последняя сцена (не буду спойлерить) особенно потрясла.
11 мая 2023, 19:09
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Киноафиша.инфо
12 мая 2023, 11:30
в ответ на сообщение
Ксения от 11 мая 2023, 19:09
Добрый вечер! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением
12 мая 2023, 11:30
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Фильм реально дает задуматься о проблеме родителей и детей - вроде о банальном, но при этом важном, что порой не замечаешь.
А последняя сцена (не буду спойлерить) особенно потрясла.
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