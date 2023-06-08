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Заклятье. Дом тьмы Заклятье. Дом тьмы
Киноафиша Фильмы Заклятье. Дом тьмы Отзывы о фильме «Заклятье. Дом тьмы»
Heimsuchung Заклятье. Дом тьмы 2023 / Австрия
5.0 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Заклятье. Дом тьмы»

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Анна Семёнова 8 июня 2023, 22:59
Оценка
Фильм далеко не ужас. Скорее психология отношений матери алкоголички которая пытается справится с вредной привычкой и ее дочерью
8 июня 2023, 22:59 Ответить
Анна Семёнова 8 июня 2023, 23:00
Оценка
Жду бугемена может там будет где пощикатать нервы впервые чуть не заснула на фильме
8 июня 2023, 23:00 Ответить
Антон Ворончихин 20 июня 2023, 10:01
Оценка
Если хотите посмотреть кино про мать алкоголичку, которую должны уже давно лишить родительских прав, отца слабоумного, который не берет трубки и не приезжает ради своей семьи, то смотрите. я считаю мне должны вернуть за моральный вред от такого просмотра.
20 июня 2023, 10:01 Ответить
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