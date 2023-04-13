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Постер фильма Шеш Пата
7.1
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7.1

Шеш Пата

, 2023
Shesh Pata
Индия / драма / 18+
Постер фильма Шеш Пата
7.1

В ролях

Прасенджит Чаттерджи
Valmiki Sengupta
Викрам Чаттерджи
Sounak Hazra
Раяти Бхаттачарья
Deepa
Гарги Рой Чоудхури
Medha
Pradip Chakravarti
Book Publisher
Phalguni Chatterjee
Sounak's father
Krishnendu Dewanji
Rajat Ganguly
Book Publisher
Alireza Jadidi
Mohsen
Swati Mukherjee
Mrs. Maity
Режиссер Атану Гхош
Сценарист Атану Гхош
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 апреля 2023
Дата выхода
15 апреля 2023 Индия
13 апреля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $101
Производство Friend's Communication
Другие названия
Shesh Pata, The Last Page

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Обновлено 21 марта 2023

Отзывы о фильме

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