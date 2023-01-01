Эту фразу вы часто слышите от Скорпионов: откровенная ложь

Рак и смерть мужа: Лиза Долгорукая из «Бедной Насти» уже не та, что прежде

Словно родная сестра Лопес: ахнете, увидев бывшую жену Аффлека

Тест: только тот, кто вырос в СССР сможет узнать откуда эти цитаты из советских мультиков

Особая метка на руке есть только у русских: иностранцы определяют безошибочно

Протезы больше не помеха: Костомаров вернется на лед, и очень скоро

Странность с внешностью Шурика не замечали годами: дело вот в чем

Гуляют хуже бабников: только для женщин с этими именами измена не в тягость

Вырезанная сцена из «Гарри Поттера» заставит вас пожалеть жену Дурсля (видео)

Ахнете, узнав об особенном сожителе Бероева: родился не такой, как все

Любой день может стать последним: Пельш проговорился о недуге Маслякова