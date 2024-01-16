Ада
– Трогательная история взросления двенадцатилетней девочки по имени Ада, которая учится справляться с трудностями на своем пути и принимать жизнь такой, какая она есть. Она впервые влюбляется, принимает взрослые решения и старается доверять людям. И единственная её мечта – вновь увидеть отца.
Девочка учится, взрослеет, мечтает, преодолевает трудности, хулиганит, влюбляется и находит отца в новом мамином муже.
Сюжета, как такового, в фильме нет. Простая жизнь посёлка, где каждый друг друга знает. Одним словом - не кино, а скукотища, которое с трудом поддаётся оценке. Но всё же я попробую оценить.
Первый балл ставлю за красивую природу. С этим точно не поспоришь. Второй балл - за единственное знакомое лицо - актрису Марию Рыщенкову, сыгравшую директора школы. Третий балл - за работу молодых актёров-подростков. Сыграли более менее убедительно. Вот в принципе и всё.
Итого, моя оценка: 3 из 10. 👎
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