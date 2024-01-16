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Ада - трейлер
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Ада. Трейлер

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Дата публикации: 16 декабря 2023
Ада – Трогательная история взросления двенадцатилетней девочки по имени Ада, которая учится справляться с трудностями на своем пути и принимать жизнь такой, какая она есть. Она впервые влюбляется, принимает взрослые решения и старается доверять людям. И единственная её мечта – вновь увидеть отца.
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Петр Рыбин 16 января 2024, 04:04
Оценка
Когда задумываешься об окружающем тебя мире, о его красоте, о том, какие чувства он вызывает в тебе, все остальное как бы отступает на второй план – конфликты, соревнования, логика, целеустремленность. Кажется, написать сценарий об этом почти невозможно, однако авторам удалось найти немного необычный, но честный и понятный язык для этого. Главные герои этого фильма живут в небольшой деревне и учатся в старших классах. Дети дерутся, пробуют алкоголь, влюбляются, хулиганят, и все это часть жизни, но частью жизни является также и огромный мир вокруг тебя, земля, на которую сегодня ты с легкостью бросаешь свой велосипед, а до этого по ней проходил ледник, а до этого она была морем. Рассказ об этом, состоящий и из науки, и волшебства и является главной темой фильма, снятого не в широком формате, а в телевизионном, чтобы прекрасные виды нижегородской природы занимали как можно больше места на экране в кинозале.
16 января 2024, 04:04 Ответить
Weteran Mc 24 ноября 2024, 23:59
Оценка
"Ада" - отечественная драма 2022 года, повествующая о забытом Богом посёлке на берегу Оки, в котором среди небольшого населения живёт с матерью-одиночкой 12-летняя школьница Ада.
Девочка учится, взрослеет, мечтает, преодолевает трудности, хулиганит, влюбляется и находит отца в новом мамином муже.

Сюжета, как такового, в фильме нет. Простая жизнь посёлка, где каждый друг друга знает. Одним словом - не кино, а скукотища, которое с трудом поддаётся оценке. Но всё же я попробую оценить.
Первый балл ставлю за красивую природу. С этим точно не поспоришь. Второй балл - за единственное знакомое лицо - актрису Марию Рыщенкову, сыгравшую директора школы. Третий балл - за работу молодых актёров-подростков. Сыграли более менее убедительно. Вот в принципе и всё.

Итого, моя оценка: 3 из 10. 👎
24 ноября 2024, 23:59 Ответить
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