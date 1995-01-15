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О персоне
Фильмография
Даррен Чэнь
Darren Chen
Киноафиша
Персоны
Даррен Чэнь
Даррен Чэнь
Darren Chen
Дата рождения
15 января 1995
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Популярные фильмы
Очень большая любовь
(2020)
5.2
Фильмография Даррен Чэнь
Жанр
Все
Драма
Комедия
Фэнтези
Год
Все
2020
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
5.2
Очень большая любовь
Oversize Love
комедия, драма, фэнтези
2020, Китай
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