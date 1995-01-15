Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойтесь своих желаний" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Даррен Чэнь
Даррен Чэнь Darren Chen
Киноафиша Персоны Даррен Чэнь

Даррен Чэнь

Darren Chen

Дата рождения
15 января 1995
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Очень большая любовь
Очень большая любовь (2020)
5.2

Фильмография Даррен Чэнь

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Очень большая любовь 5.2
Очень большая любовь Oversize Love
комедия, драма, фэнтези 2020, Китай
Билеты
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши