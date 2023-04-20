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Ба3д Эльшар
Ba3d Elshar
Ба3д Эльшар, 2023
2023 / Египет
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Жанр:
комедия
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Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
20 апреля 2023
В ролях
Али Раби
Байуми Фуад
Рана Рей
Мирна Нурелдин
Амр Абдулгелил
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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