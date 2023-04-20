Ба3д Эльшар, 2023

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о выходе в прокат Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 20 апреля 2023 В ролях Али Раби Байуми Фуад Рана Рей Мирна Нурелдин Амр Абдулгелил Все актеры и съемочная группа 1 постер

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