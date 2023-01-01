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Великое освоение Сибири. Кочевники во времени Великое освоение Сибири. Кочевники во времени
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Великое освоение Сибири. Кочевники во времени

Великое освоение Сибири. Кочевники во времени, 2019

2019 / Россия
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О фильме

 

Сложно представить, что когда-то Сибирь была настоящей terra incognita для русского государства и его жителей. О ней бытовали легенды, как о месте невиданных богатств – меха, золота, неизменно привлекавших правителей близлежащих стран.

Однако именно из Сибири шла постоянная угроза нападения воинствующих племён – осколков некогда огромной Золотой Орды. Чтобы остановить набеги на русские земли, было решено отправить туда отряд казаков. Именно с этого момента 400 лет назад началось освоение Сибири.

Спустя столетия Сибирь – неотъемлемая часть российского самосознания, богатая и загадочная территория, лежащая за пределами Уральских гор. Однако и сегодня эта часть России продолжает удивлять не только туристов, поражённых красотой и величием сибирской природы, но и опытных исследователей. Только в Сибири можно обнаружить старинные военные остроги, сокровища древних гуннов, встретить настоящих шаманов, познакомиться с, казалось бы, утраченной культурой казаков.

Документальный фильм, посвящённый освоению Сибири, подробно воссоздаст тот путь, который прошли первопроходцы и то, с чем им пришлось столкнуться на нём.

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Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Дмитрий Коронный
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Великое освоение Сибири. Кочевники во времени 1 постер
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