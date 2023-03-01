Безумное путешествие, 2020

Опытный моряк учит представителей богемы выживать в трудных условиях. Боцман получает привлекательное предложение — отвезти некоего Генриха, его помощников и фотомодель на необитаемый остров. Там группа собирается провести уникальную фотосессию. Яхта отправляется в плавание, вот только пассажиры наотрез отказываются соблюдать технику безопасности. Их выходки приводят к крушению, и герои оказываются на острове без связи и продовольствия. Теперь Боцману предстоит научить нерадивых заказчиков выживать в трудных условиях, пока не прибудет помощь.