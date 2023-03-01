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Безумное путешествие Безумное путешествие
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Безумное путешествие

Безумное путешествие, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Опытный моряк учит представителей богемы выживать в трудных условиях. Боцман получает привлекательное предложение — отвезти некоего Генриха, его помощников и фотомодель на необитаемый остров. Там группа собирается провести уникальную фотосессию. Яхта отправляется в плавание, вот только пассажиры наотрез отказываются соблюдать технику безопасности. Их выходки приводят к крушению, и герои оказываются на острове без связи и продовольствия. Теперь Боцману предстоит научить нерадивых заказчиков выживать в трудных условиях, пока не прибудет помощь.

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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Николай Кудряшев
В ролях
Николай Кудряшев
Виолетта Гетманская
Юлия Логинова
Евгений Савчук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безумное путешествие 1 постер
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Безумное путешествие
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Кадры из фильма Все кадры
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