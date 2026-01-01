Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Жизнь Бенгальского улана Награды и номинации фильма Жизнь Бенгальского улана

Награды и номинации фильма Жизнь Бенгальского улана 1935

Оскар 1936 Оскар 1936
Лучший помощник режиссёра
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Блокбастер со звездой Голливуда, ответ «Брату 2» и еще 3 фильма, которые так и не успел снять Балабанов
Это не «Братья по оружию» и не «Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс назвал лучший фильм о Второй мировой войне
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
Попросили нейросеть придумать самый сложный тест на знание «Москва слезам не верит»: мы ответили лишь на 2/6 – справитесь лучше?
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Отгадываем загадку №16 из «Места встречи изменить нельзя»: Жеглов жестко унизил Шарапова, но не все поняли – как именно
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
«Ты не пройдешь»: этот тест по «Властелину колец» под силу лишь фанатам трилогии – а вы сможете набрать 7/7?
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше