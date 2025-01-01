Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Странный дом
Трейлеры фильма «Странный дом»
Трейлеры фильма «Странный дом»
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Странный дом
Трейлер
0
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
После взрыва в операционной выживут не все? Появились первые подробности о 22 сезоне «Анатомии страсти»
Наливайте какао и берите плед: 5 сериалов Netflix, которые идеально подойдут для просмотра осенью
3 серии «Ментовских войн», которые доказывают, что лучше Шилова на экране до сих пор никого нет: фанаты рекомендуют
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке
Помните, как зовут детей Скаво в «Отчаянных домохозяйках»? Почему у всех имена на «П» — фанаты выдали теорию, а ИИ поставил Линетт «диагноз»
Проходной детектив с НТВ иностранцы оценили выше «Бригады» — а «Невскому» и «Первому отделу» такие баллы даже не снились
Не только Sci-Fi, но и комедии: 7 фильмов СССР, предсказавших будущее — здесь и нейросети, и космос, и экология
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667