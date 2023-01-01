Как же быть сердцу. Продолжение, 2010

Глядя на плачущую Аню, которая только что навсегда отпустила свою дочь в другую семью, все невольно задавались вопросом: неужели это конец и разбитое сердце уже не склеить? Что стало с Аней, когда она вышла из того двора с качелями, на которых остался одинокий медвежонок - единственный Анин подарок своей дочери... Нахлебавшись ужасов и боли в столице, Аня возвращается в родной Климовск к отцу и бывшему жениху. Узнав обо всем, что девушке пришлось пережить, Толик забывает о своих обидах и намерен вновь создать семью и завести детей. Однако у Ани не осталось никаких сил, чтобы жить. День за днем проходят калькой, Ане никто не нужен, она механически поливает цветы, готовит обед и ничего не ждет. Возможно, Аня прожила бы так долгие годы, если бы однажды не услышала в трубке голос Андрея, который сказал, что ее дочь умирает. Аня срывается в Москву. Но удастся ли спасти то, ради чего бьётся ее сердце?