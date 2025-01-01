Меню
Фильмы
Кармен
Кармен
Trailer
0
0
Кармен
Teaser-trailer
0
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
А вы знали, почему сериал «Улицы разбитых фонарей» называется именно так? Причем тут фонарь и кто его вообще придумал?
Стивен Кинг ждал 45 лет, чтобы это сняли — и не зря: «Долгая прогулка» набрала 100 % на Rotten Tomatoes
«Дом дракона» еще снимают, «Колесо времени» закрыли, но это не повод грустить: ловите крутой фэнтези-сериал с 92% свежести
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»
«Одна из лучших экранизаций»: новый фильм по Кингу затмил «Сияние» и «Оно» — поставили в один ряд с «Зеленой милей»
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все
На экране — супергерои, в жизни — рутина: реальные криминалисты не могут смотреть «След» без смеха (ни грамма правды)
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест)
От богатырей до Милы Йовович: собрали 7 лучших фэнтези-фильмов 2025 года — и сразу три из них российские
