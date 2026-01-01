Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы 20 тысяч пород пчёл Награды и номинации фильма 20 тысяч пород пчёл

Награды и номинации фильма 20 тысяч пород пчёл 2023

Берлинале 2023 Берлинале 2023
Лучшее исполнение главной роли
Победитель
Премия Гильдии кинематографистов
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Премия GWFF за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
 Лучший полнометражный фильм
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
